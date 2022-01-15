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На горнолыжном курорте в Сочи погиб фрирайдер

Георгий Самсонов
Горнолыжник

Горнолыжник

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Трагический случай произошел на горнолыжном курорте в Сочи.

Во время катания погиб фрирайдер. Так называют тех, кто предпочитает кататься вне оборудованных трасс.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе горнолыжного курорта «Газпром», фрирайд — опасное и непредсказуемое увлечение (катание на сноуборде или горных лыжах вне подготовленных трасс), и попросили всех отдыхающих воздержаться от неминуемых рисков.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Согласно информации, появившейся в соцсетях, приезжий лыжник катался в зоне «Лаура» возле трассы «G».

На опубликованных в Сети кадрах видно, что оказать первую помощь пострадавшему пыталась большая группа спасателей и очевидцев.

По данным «112», погиб 34-летний инструктор Сергей Данченко, приехавший с друзьями из Воронежа. Во время катания он упал в сугроб вниз головой.

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