Российские ученые изобрели инсулин в таблетках

Нижегородские ученые из ННГУ имени Лобачевского сумели изобрести инсулин в таблетках, чего ранее не удавалось сделать никому из-за того, что попав в ЖКТ, инсулин тут же распадался под воздействием ферментов.

Исследователи решили эту проблему, создав оболочку для инсулина из хитозана, которая защищает препарат от разложения в желудке. Благодаря этому он свободно всасывается в кровь.

Как рассказал kp.ru завкафедрой высокомолекулярных соединений и коллоидной химии химического факультета ННГУ Сергей Зайцев, природный фермент хитозан уже давно успешно применяется в медицине и косметологии, поскольку обладает гипоаллергенным, бактерицидным и ранозаживляющим свойствами.

Пока сложно сказать, сможет ли новый препарат заменить инъекции, так как еще не было клинических испытаний на людях. На данный момент проведены только эксперименты на животных.

В декабре прошлого года был получен патент на это изобретение, однако российские фармацевтические компании еще не проявили интереса к разработке.

Как пишет издание, сейчас сахарным диабетом в России болеют свыше 9 миллионов человек, и для многих из них инсулин — жизненно необходимое лекарство. Правда, выпускается оно по-прежнему только в инъекциях.