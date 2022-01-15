Российские ученые изобрели инсулин в таблетках
- 15 января 2022, 20:31
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Нижегородские ученые из ННГУ имени Лобачевского сумели изобрести инсулин в таблетках, чего ранее не удавалось сделать никому из-за того, что попав в ЖКТ, инсулин тут же распадался под воздействием ферментов.
Исследователи решили эту проблему, создав оболочку для инсулина из хитозана, которая защищает препарат от разложения в желудке. Благодаря этому он свободно всасывается в кровь.
Как рассказал kp.ru завкафедрой высокомолекулярных соединений и коллоидной химии химического факультета ННГУ Сергей Зайцев, природный фермент хитозан уже давно успешно применяется в медицине и косметологии, поскольку обладает гипоаллергенным, бактерицидным и ранозаживляющим свойствами.
Пока сложно сказать, сможет ли новый препарат заменить инъекции, так как еще не было клинических испытаний на людях. На данный момент проведены только эксперименты на животных.
В декабре прошлого года был получен патент на это изобретение, однако российские фармацевтические компании еще не проявили интереса к разработке.
Как пишет издание, сейчас сахарным диабетом в России болеют свыше 9 миллионов человек, и для многих из них инсулин — жизненно необходимое лекарство. Правда, выпускается оно по-прежнему только в инъекциях.
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