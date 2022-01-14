Генсек ООН оценил темпы вакцинации от COVID-19

Темпы вакцинации мирового населения от коронавируса идут с сильным отставанием от графика, намеченного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, прошлой осенью ВОЗ запланировала, что к концу 2020 года будет вакцинировано 40% населения всех стран, а к середине 2022 года — 70%.

«Мы сейчас даже не приблизились к достижению этих целей», — цитирует генсека ТАСС.

Он отметил, что омикрон-штамм стал «мрачным напоминанием о том, что борьба с COVID-19 должна быть важнейшим пунктом повестки» для всего мира.

«Нужно, чтобы все страны и производители сделали приоритетной задачу обеспечения поставок вакцин развивающимся странам через механизм COVAX и поддержали производство тестов, вакцин и лекарств странами, у которых для этого есть ресурсы», — приводит агентство слова Гутерриша.

Как сообщал «Ридус», 17 декабря глава ООН заявил, что пандемия коронавируса в мире не ослабевает, а наоборот, с каждым днем только набирает обороты. Он сделал вывод, что только с помощью вакцин победить ее не получится. По словам Гутерриша, инфекция продолжает распространяться по миру из-за неравенства в распределении вакцин, нежелания людей прививаться, а также из-за «самоуспокоения».