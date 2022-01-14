Военный эксперт из Киева раскрыл три условия вступления Украины в НАТО

Полковник СБУ в отставке и военный эксперт Олег Стариков назвал условия, которые Украине необходимо выполнить, чтобы вступить в НАТО.

По его словам, существуют три критерия, которым страна должна соответствовать при вступлении в Североатлантический альянс.

Во-первых, нужно находиться на европейском театре военных действий, и это условие Украина выполняет.

Во-вторых, необходимо вести политический диалог со странами НАТО, в том числе с Венгрией, которая требует от Украины решить языковой вопрос.

«Третье — делает ли что-то наша страна для того, чтобы мы соответствовали стандартам или нет? Ничего не делает», — констатировал Стариков в эфире телеканала «Наш».

Напомним, в 2019 году Верховная рада приняла поправки к Конституции, закрепив курс на вступление Украины в ЕС и Североатлантический альянс. При этом экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для членства в организации Украине необходимо достигнуть определенных критериев, на реализацию которых потребуется много времени.

Как известно, Кремль требует отказа Украины и Грузии от курса на вступление в НАТО и размещения иностранного вооружения на своей территории.