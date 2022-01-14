Силуанов назвал сумму, потраченную в 2021 году на борьбу с коронавирусом

В прошлом году на антиковидные мероприятия было потрачено из госбюджета около 850 млрд рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, эти средства в первую очередь направлялись на оказание медицинской помощи населению.

Он также отметил, что в текущем году продолжится подготовка первичного звена здравоохранения к принятию пациентов с коронавирусом.

«И в этом году эта проблема встанет очень остро, потому что „омикрон“ быстро распространяется, и мы видим его нарастание и в нашей стране», — сказал глава Минфина в интервью РБК.

Ранее Силуанов сообщил, что в ближайшее время правительство РФ обнародует план борьбы с коронавирусом в связи с распространением омикрон-штамма. Министр подчеркнул, что средства на это будут выделены в полном объеме.

Как писал «Ридус», по прогнозам столичной мэрии, в течение ближайших двух недель число новых ежедневных случаев COVID-19 может возрасти в Москве от 30 до 90 тысяч.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отмечал, что ограничения введут только в случае высокого уровня загрузки системы здравоохранения из-за распространения пандемии и новых штаммов.

