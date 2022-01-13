Хранилища Европы оказались заполнены газом менее чем на 50%

Ниже 50% составила заполняемость газом подземных хранилищ (ПХГ) Европы.

Это произошло так рано с начала года впервые за все время наблюдений с 2011 года.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 12 января отбор газа из ПХГ Европы составил 814,66 млн куб. м., а в хранилища было закачано только 22,64 млн куб. м.

В результате европейские ПХГ оказались заполнены лишь на 49,33%. Прежний рекорд по скорости снижения запасов хранилищ ниже 50% с начала календарного года был установлен 19 января 2017-го.

На данный момент в европейских хранилищах находится около 53,26 млрд куб. м газа, что на 17,7 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году.

Как отмечает ТАСС, на фоне роста числа танкеров, перевозящих сжиженный газ из США в Европу, увеличились потоки газа с СПГ-терминалов в европейскую газотранспортную систему. В последние дни они составляют примерно 360−380 млн куб. м в сутки и являются рекордными для этого периода времени.

Запасы СПГ в европейских хранилищах также оказались достаточно высокими для середины января: на 25% выше, чем в прошлом году, и на 15% больше среднего показателя для текущих дат за последние пять лет.

Стоимость газа в регионе стала снижаться с рекордных показателей до отметки ниже 800 долларов за 1 тысячу куб. м, а накануне газ в Европе торговался ниже 900 долларов. Это объясняют ростом ветрогенерации в Европе и увеличением числа танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу.

Однако после заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что США и страны НАТО «ни под каким видом, ни по каким причинам» не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по гарантиям безопасности, и что Москва найдет альтернативы в случае введения новых американских санкций, цена газа выросла 13 января до 1000 долларов за тыс. куб. м.

Ранее «Ридус» писал о том, что сжиженный природный газ из США вытесняет российский с европейского рынка. К такому выводу пришли на этой неделе эксперты Bloomberg. Российские аналитики считают его весьма преждевременным.