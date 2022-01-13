Чубайс назвал сумму, которую Россия может выручить от продажи водорода

Россия может заработать на продаже водорода к 2030 году 40 млрд долларов, заявил представитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Выступая на Гайдаровском форуме, он отметил, что в рамках энергоперехода до 2030 года в России может возникнуть до 10 новых отраслей, одна из которых — использование водорода как нового голубого топлива.

По его мнению, это фантастическое преимущество России.

«Я считаю, что к 2030 году Россия может выйти на объем продаж от 6 до 10 млн тонн водорода на мировом рынке. Это до 40 млрд долларов», — цитирует Чубайса «Интерфакс».

Он также обратил внимание на то, что у России есть большой потенциал для такого энергетического перехода. «Я не знаю, есть ли в мире еще другая страна, сопоставимая с Россией по потенциальному объему индустрии улавливания и хранения углерода», — приводит его слова газета «Известия».

Чубайс подчеркнул, что поскольку в России этот процесс будет дешевле, инвесторы захотят вложить деньги в такие проекты. Он добавил, что для их реализации в стране уже существуют соответствующие технологии, а также достаточно подземных хранилищ, куда можно закачивать СО2.

В настоящее время «Газпром нефть» разрабатывает проект улавливания и хранения СО2 в Оренбургской области с объемом под 1,5 млн тонн, рассказал чиновник.

Ранее Чубайс заявил, что в ближайшие 30 лет россиянам грозит масштабная трансформация экономики в рамках «зеленого» энергоперехода.