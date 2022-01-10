Врач предупредил о смертельной опасности бесконтрольного приема лекарств

Россияне нередко сами себе назначают лекарства и принимают их бесконтрольно, констатировал кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, в лучшем случае это бесполезно, а в худшем — может нанести значительный вред здоровью.

Он отметил, что вредными могут оказаться любые лекарства, и рассказал, какая таблетка из домашней аптечки смертельно опасна.

Крючков предупредил, что с особой осторожностью следует относиться к препаратам, предназначенным для лечения серьезных заболеваний. В их число входят транквилизаторы, кардиопрепараты и даже таблетки для снижения артериального давления. Подобные средства можно принимать только тогда, когда есть к этому показания, подчеркнул врач в беседе с «Царьградом».

Специалист объяснил, что многие препараты, по сути, бесполезны и не оказывают какого-то значимого эффекта. В качестве примера он привел гомеопатические составы, противовирусные и противогриппозные лекарства.

При этом корвалол может оказаться смертельно опасным, поскольку вызывает привыкание и в случае бесконтрольного приема способен привести к тяжелым последствиям.

«Любые кардиотропные препараты могут снижать сократительную способность миокарда», — заявил Крючков в интервью изданию.

Ранее «Ридус» писал о том, что состояние больных астмой нередко ухудшается ночью, и недавно группа ученых из университета Тохоку (Япония) выяснила, почему именно это происходит. Оказалось, что мелатонин — гормон, регулирующий циркадные ритмы, который часто назначают для лечения бессонницы, может усилить симптомы астмы.