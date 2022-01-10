Биткоин стал стоить менее 40 тысяч долларов впервые с 21 сентября

Биткоин подешевел более чем на 4%.

Впервые с 21 сентября прошлого года курс этой криптовалюты опустился ниже отметки в 40 тысяч долларов.

По состоянию на 17.34 мск биткоин подешевел за сутки на 4,47%. В итоге его стоимость составляет 39,8 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Binance.

Как отмечает «РИА Новости», курс биткоина снижается третью неделю подряд. За этот период криптовалюта подешевела суммарно более чем на 20%. Наиболее резкий спад пришелся на первую неделю 2022 года, когда стоимость биткоина упала на 13%.

Заметное падение цены криптовалюты началось 5 января после публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По мнению аналитика Ava Trade Наима Аслама ослабление биткоина отражает решение ФРС «отозвать с рынка ту ликвидность, что была закачана после начала пандемии», пишет Wall Street Journal.

После публикации декабрьского протокола, в котором регулятор заявил о скором повышении учетной ставки из-за постоянно растущего инфляционного давления, цена биткоина опустилась с 46 тысяч долларов до 43 тысяч.