Администрация Байконура выделила 58 млн рублей на антитеррор

На обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования и культуры администрация Байконура выделила из бюджета города 58 миллионов рублей.

Всего на финансирование госпрограммы по профилактике правонарушений уйдет более 62 миллионов рублей, говорится в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Как отмечает газета «Известия», установленный 7 января в Байконуре повышенный уровень террористической опасности будет действовать до 19 января. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам.

Ранее сообщалось, что до 19 января в Байконуре действует комендантский час с 23:00 до 6:00, магазины и предприятия общепита могут работать только до 22:00, торговля алкоголем по распоряжению городской администрации запрещена.

Охрана аэропорта Крайний, стартовых комплексов космодрома и других объектов была усилена 6 января на фоне проходивших в Казахстане протестов. В городе был создан оперативный штаб для поддержания общественного порядка.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выделил самолет для вывоза с Байконура находящихся там в отпуске курсантов военных вузов и всех желающих вернуться в Россию.

Напомним, Байконур, где расположен одноименный космодром, является частью Казахстана, находящейся в аренде у РФ до 2050 года.