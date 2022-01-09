В НАТО не ожидают быстрого достижения копромисса с РФ в ходе переговоров
- 09 января 2022, 21:05
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что не стоит надеется на быстрое достижение компромисса с Россией в ходе переговоров в Женеве. По его мнению, переговоры могут растянуться на несколько встреч.
Напомним, что в Швейцарии стартовали Российско-американские переговоры по безопасности. Власти РФ намерены потребовать от США юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе и за счет Украины. Кроме того, Москва призывает Соединенных Штатов отказаться от создания военных баз на территории бывшего СССР.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков предположил, что Россия с высокой вероятностью столкнется с нежеланием реально воспринять свою позицию. Однако уступки Москвы в вопросе безопасности полностью исключены.
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