В НАТО не ожидают быстрого достижения копромисса с РФ в ходе переговоров

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что не стоит надеется на быстрое достижение компромисса с Россией в ходе переговоров в Женеве. По его мнению, переговоры могут растянуться на несколько встреч.

Напомним, что в Швейцарии стартовали Российско-американские переговоры по безопасности. Власти РФ намерены потребовать от США юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе и за счет Украины. Кроме того, Москва призывает Соединенных Штатов отказаться от создания военных баз на территории бывшего СССР.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков предположил, что Россия с высокой вероятностью столкнется с нежеланием реально воспринять свою позицию. Однако уступки Москвы в вопросе безопасности полностью исключены.