«Бабахали всё»: вернувшаяся из Алма-Аты россиянка рассказала о пережитом

Жительница Балашихи Галина Майоренко, вернувшаяся из охваченного восстанием Казахстана, поделилась своими впечатлениями о пережитом.

Женщина находилась в аэропорту Алма-Аты, когда его захватили протестующие. По ее словам, среди них были «как адекватные люди, так и странные, находящиеся под действием наркотиков либо в состоянии алкогольного опьянения».

«Я ждала вылета, и это все произошло… Они забежали с палками, с металлическими прутьями… Они никого не трогали. Между лавочками ходили. Было видно, что они или выпившие какие-то, или под наркотическими веществами находятся… Были нормальные, а были ненормальные. Потом мы вышли из аэропорта, переместились в гостиницу рядом. она была вся забита, но нас пустили… Мы слышали, как бабахали всё. Возле аэропорта горели машины. Мы это видели через окно», — рассказала Майоренко.

Сегодня в подмосковном Чкаловской приземлились первые самолеты Минобороны РФ с эвакуированными из Казахстана россиянами на борту. Всего в РФ вернулись 500 человек. Военное ведомство продолжит отправлять в Казахстан рейсы до тех пор, пока не вывезет всех желающих граждан РФ.

2 января в Казахстане начались массовые уличные беспорядки с захватом административных зданий и аэропорта Алма-Аты. Поводом для народного недовольства стало резкое повышение цен на сжиженный газ. В стране введен режим чрезвычайного положения.