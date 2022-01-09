Коллега джазмена Рузахунова: Викрама так избили, что он себя оболгал

Заслуженная артистка Кыргызстана Юлия Руцкая признала в искалеченном мужчине, которого правоохранительные органы Казахстана выдали за иностранного безработного, нанятого для участия в погромах, известного джазового музыканта Викрама Рузахунова.

Ранее казахское телевидение показало кадры допроса некоего уроженца Киргизии. Мужчина был сильно избит. Он сознался на камеру, что прилетел в Казахстан для участия в протесте. За это ему якобы обещали заплатить 90 тысяч тенге.

«Мужчина на видео — не безработный наемник, а известный джазовый музыкант Викрам Рузахунов. Его до такой степени избили, что он признался в совершении каких-то преступлений на территории Казахстана, — утверждает в интервью Mash заслуженная артистка Кыргызстана Юлия Руцкая, хорошо знакомая с Рузахуновым. — Все эти признания заведомо фальшивы. И все, кто видел это видео, узнали Викрама в лицо».

Со слов родственников Рузахунова, он вылетел в Казахстан 2 января. С тех пор музыкант не выходит на связь.



У посольства в Казахстане в Бишкеке проходит митинг с требованием освободить Рузахунова.



2 января в Казахстане начались массовые уличные беспорядки с захватом административных зданий и аэропорта Алма-Аты. Поводом для народного недовольства стало резкое повышение цен на сжиженный газ. В стране введен режим чрезвычайного положения.

Правоохранительные органы Казахстана отчитались о задержании порядка шести тысяч человек, среди них есть значительное количество иностранцев. Как указали в пресс-службе президента республики Касым-Жомарта Токаева, в настоящее время возбуждено 125 уголовных дел.