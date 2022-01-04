Умер бывший шеф-повар Кремля Виктор Беляев
- 04 января 2022, 20:42
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На 65-м году жизни скончался бывший кремлевский шеф-повар Виктор Беляев.
Сообщение о его кончине появилось на сайте Национальной ассоциации кулинаров России, президентом которой он являлся.
«Для нас Виктор Беляев был хорошим наставником, прекрасным коллегой, отличным другом и самым добрым поваром», — написали его коллеги.
Причина его смерти не уточняется.
Беляев проработал в Кремле 30 лет. Он прошел путь от повара до генерального директора комбината питания «Кремлевский».
Как отмечает «РИА Новости», на спецкухне Кремля готовили блюда для первых лиц государства, а также обслуживали государственные приемы на высшем уровне.
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