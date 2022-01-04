Умер бывший шеф-повар Кремля Виктор Беляев

На 65-м году жизни скончался бывший кремлевский шеф-повар Виктор Беляев.

Сообщение о его кончине появилось на сайте Национальной ассоциации кулинаров России, президентом которой он являлся.

«Для нас Виктор Беляев был хорошим наставником, прекрасным коллегой, отличным другом и самым добрым поваром», — написали его коллеги.



Причина его смерти не уточняется.

Беляев проработал в Кремле 30 лет. Он прошел путь от повара до генерального директора комбината питания «Кремлевский».

Как отмечает «РИА Новости», на спецкухне Кремля готовили блюда для первых лиц государства, а также обслуживали государственные приемы на высшем уровне.