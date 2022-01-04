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-2020217

Умер бывший шеф-повар Кремля Виктор Беляев

Георгий Самсонов
Президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев

Президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев

© Facebook.com

На 65-м году жизни скончался бывший кремлевский шеф-повар Виктор Беляев.

Сообщение о его кончине появилось на сайте Национальной ассоциации кулинаров России, президентом которой он являлся.

«Для нас Виктор Беляев был хорошим наставником, прекрасным коллегой, отличным другом и самым добрым поваром», — написали его коллеги.

Причина его смерти не уточняется.

Беляев проработал в Кремле 30 лет. Он прошел путь от повара до генерального директора комбината питания «Кремлевский».

Как отмечает «РИА Новости», на спецкухне Кремля готовили блюда для первых лиц государства, а также обслуживали государственные приемы на высшем уровне.

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