Циклон «Аннет» принесет в Москву сильнейший снегопад

В среду, 5 января, в столице выпадет 20% месячной нормы снега, в результате чего сугробы вырастут до 30 сантиметров.

Причиной сильнейшего снегопада станет циклон «Аннет».

Наиболее интенсивно снег будет идти с полудня до 15.00, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос «Евгений Тишковец.

По его словам, «Аннет» будет раскручиваться в системе обширного североатлантического вихря.

«С 09.00 до 11.00 часов снег станет постепенно усиливаться, видимость ухудшится до 1000−1500 метров. В период с полудня до 15 часов снегопад будет валить с максимальной интенсивностью, когда при порывах ветра до 13−18 метров в секунду начнется метель и видимость сократится до 500−1000 метров», — рассказал синоптик в интервью «РИА Новости».

Он добавил, что именно в этот промежуток времени ожидается наибольшая вероятность сбоев в движении транспорта и графике авиасообщений.

По прогнозам Тишковца, плотный снег, немного ослабевая, будет идти до 18 часов.

Ранее глава прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов сообщил, что в ряде регионов России 6 и 7 января ожидается небывалое погодное «цунами».