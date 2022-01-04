На Кубани умер полицейский, которому в голову попал фейерверк
- 04 января 2022, 16:35
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Инспектор ДПС Юрий Зинченко, находившийся 31 декабря на посту в Кущевском районе Краснодарского края, скончался от полученной в новогоднюю ночь черепно-мозговой травмы.
В голову 35-летнему полицейскому попал фейерверк, запущенный 41-летним казаком-дружинником Сергеем Беспалым.
Пострадавшего срочно госпитализировали, однако спустя два дня он умер в больнице, не приходя в сознание, сообщает «112».
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Как сообщил ФАН информированный источник, в момент инцидента инспектор ДПС был трезв.
По информации «РЕН ТВ» в новогоднюю ночь под Рязанью при запуске фейерверка погиб 37-летний подполковник полиции. Он приехал из Москвы в Рязанскую область, чтобы встретить Новый год, и не находился на службе.
Ранее «Ридус» писал о том, что власти Пекина ввели с 1 января полный запрет на использование пиротехники, включая фейерверки и петарды. В администрации города считают, что это решение снизит количество пожаров.
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