На Кубани умер полицейский, которому в голову попал фейерверк

Инспектор ДПС Юрий Зинченко, находившийся 31 декабря на посту в Кущевском районе Краснодарского края, скончался от полученной в новогоднюю ночь черепно-мозговой травмы.

В голову 35-летнему полицейскому попал фейерверк, запущенный 41-летним казаком-дружинником Сергеем Беспалым.

Пострадавшего срочно госпитализировали, однако спустя два дня он умер в больнице, не приходя в сознание, сообщает «112».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщил ФАН информированный источник, в момент инцидента инспектор ДПС был трезв.



По информации «РЕН ТВ» в новогоднюю ночь под Рязанью при запуске фейерверка погиб 37-летний подполковник полиции. Он приехал из Москвы в Рязанскую область, чтобы встретить Новый год, и не находился на службе.

Ранее «Ридус» писал о том, что власти Пекина ввели с 1 января полный запрет на использование пиротехники, включая фейерверки и петарды. В администрации города считают, что это решение снизит количество пожаров.