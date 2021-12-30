Шендерович и еще семь человек внесены в реестр иноагентов
- 30 декабря 2021, 17:12
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Минюст внес в реестр иноагентов восемь человек, среди которых достаточно известные люди.
В список попали писатель Виктор Шендерович, галерист Марат Гельман, участница Pussy Riot Надежда Толоконникова и главный редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова.
Кроме того, иноагентами признаны Иван Беляев, Елена Владыкина, Вероника Никульшина и Андрей Алексеев.
В реестре СМИ-иноагентов уже насчитывается 111 физических и юридических лиц.
Ранее стало известно, что СМИ, которые размещают на своих сайтах рекламу от Google, могут быть признаны иностранными агентами. Это следует из объяснения Минюста, включившего в соответствующий реестр «Медиазону»*.
Также сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от социальных сетей удалить аккаунты еще одного издания, включенного в реестр иноагентов.
* «Медиазона» внесена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.
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