Шендерович и еще семь человек внесены в реестр иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов восемь человек, среди которых достаточно известные люди.

В список попали писатель Виктор Шендерович, галерист Марат Гельман, участница Pussy Riot Надежда Толоконникова и главный редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова.

Кроме того, иноагентами признаны Иван Беляев, Елена Владыкина, Вероника Никульшина и Андрей Алексеев.

В реестре СМИ-иноагентов уже насчитывается 111 физических и юридических лиц.



Ранее стало известно, что СМИ, которые размещают на своих сайтах рекламу от Google, могут быть признаны иностранными агентами. Это следует из объяснения Минюста, включившего в соответствующий реестр «Медиазону»*.



Также сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от социальных сетей удалить аккаунты еще одного издания, включенного в реестр иноагентов.

* «Медиазона» внесена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.