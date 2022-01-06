Ушел от нас 2021-й год. Депутаты и сенаторы, как и прочие россияне, наслаждаются праздничными выходными. Самое время вспомнить, какими инициативами отличились слуги народа.

«Ридус» отобрал топ-5 самых бессмысленных законопроектов, которые рассматривались парламентариями в прошедшем году.

1. Премия без причины — признак чиновника. Впредь госслужащих будут премировать не за какие-либо достижения, а просто за добросовестное исполнение служебных обязанностей. Такие правила вступят в силу с 2022 года в центральных аппаратах государственных ведомств, а в 2023 году — во всех остальных органах исполнительной власти.

2. Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, предлагающий запретить СМИ указывать национальность и религиозную принадлежность людей, причастных к тем или иным преступлениям. Установление такого запрета, утверждают авторы документа, обусловлено необходимостью «сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в России».

Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева уверена, что запрет называть в СМИ национальность преступников навредит российскому обществу. Она подчеркнула, что подобные ограничения «приведут исключительно к маргинализации общественной дискуссии на чувствительные темы».



3. Член Совета Федерации Елена Мизулина предложила Госдуме принять поправки к Семейному кодексу, позволяющие полиции не изымать детей из неблагополучных семей, а временно передавать их бабушкам, дедушкам и другим близким родственникам.

Зампред комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова считает, что воплотить идею Мизулиной в реальность практически невозможно, поскольку в России нет базы данных родственников детей, которые воспитываются в неблагоприятных условиях. «Сотрудник МВД не может у родителя, находящегося в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, ночью узнать, где находятся родственники, которым нужно передать ребенка», — отметила общественница.

4. В июле в России был принят закон, который разрешает использовать термин «шампанское» только в отношении продукции, произведенной на территории РФ. Аналогичная продукция, импортируемая из-за рубежа, может именоваться только «игристым вином». И это несмотря на то, что изначально шампанским назывался напиток, произведенный непосредственно во французском регионе Шампань.

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер сказал, что новый закон приведет к дефициту европейских продуктов в магазинах РФ и ударит по российским потребителям.



Сначала французские производители действительно прекратили импортировать игристые вина в нашу страну, однако затем возобновили поставки, согласившись со странными нововведениями российских законодателей. Вероятно, они решили, что имидж — ничто, а прибыль — всё.

5. С 1 апреля в России заработал закон, согласно которому пачка сигарет не может стоить ниже 108 рублей. По мнению директора по работе с органами государственной власти «JTI Россия» Василия Груздева, единая минимальная цена станет важным инструментом в борьбе с нелегальным рынком табачной продукции.

Вряд ли новый закон будет способствовать сокращению незаконного оборота сигарет, ведь речи о снижении стоимости пачки не идет. Эксперты табачного рынка считают, что высокие цены на сигареты, которые сейчас наблюдаются в магазинах России, только провоцируют рост количества нелегальной табачной продукции.

