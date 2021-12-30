Жириновский поздравил девочку с Новым годом и предсказал ее будущее

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выбрал не совсем обычный способ поздравить четырехлетнюю девочку Дашу с Новым годом.

Узнав из ее письма, что она мечтает об интерактивной игрушке, политик указал ребенку на то, что ей еще рано о таком мечтать.

По его словам, у него в детстве не то что подобных игрушек не было, у него вообще ничего не было.

Далее депутат достал мешочек с логотипом ЛДПР и дал девочке наказ: «Подрастешь большая, наденешь красную шапочку, пойдешь в лес, найдешь бабушку свою, которую твои родители бросили, и она сейчас живет в лесу одна в избушке на курьих ножках. И ей гостинец от нас принесешь».

После этого, согласно буйным фантазиям Жириновского, Даша найдет штаб-квартиру ЛДПР, вступит в детскую организацию и с плакатом «Спасите мою бабушку!» выйдет к Белому дому в одиночный пикет. По его словам, в результате девочку задержат, а депутат Власов будет пытаться ее освободить. Ему это не удастся сделать, но он подождет, пока Даша вырастет, и, когда ей исполнится 18 лет, он на ней женится, предсказал политик.

«И это будет самый большой подарок для тебя и самая большая трагедия в его личной жизни», — заключил Жириновский.