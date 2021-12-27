Умер журналист Егор Просвирнин
- 27 декабря 2021, 17:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Скончался основатель запрещенного в РФ проекта «Спутник и погром» Егор Просвирнин.
О его смерти сообщила его жена журналиста .
По информации Telegram-канала Readovka, тело Просвирнина обнаружили под окнами жилого дома на Тверском бульваре в Москве. Предположительно, он покончил с собой.
В окружении публициста рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости», что случившаяся трагедия может быть связана с тяжелым психологическим состоянием Просвирнина в последнее время.
Он ушел из жизни в возрасте 35 лет.
Войти через социальные сети: