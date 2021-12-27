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Умер журналист Егор Просвирнин

Георгий Самсонов
Основатель запрещенного в РФ проекта «Спутник и погром» Егор Просвирнин

Основатель запрещенного в РФ проекта «Спутник и погром» Егор Просвирнин

© Кадр из видео

Скончался основатель запрещенного в РФ проекта «Спутник и погром» Егор Просвирнин.

О его смерти сообщила его жена журналиста .

По информации Telegram-канала Readovka, тело Просвирнина обнаружили под окнами жилого дома на Тверском бульваре в Москве. Предположительно, он покончил с собой.

В окружении публициста рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости», что случившаяся трагедия может быть связана с тяжелым психологическим состоянием Просвирнина в последнее время.

Он ушел из жизни в возрасте 35 лет.

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