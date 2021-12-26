Аналитики спрогнозировали попадание России в топ-10 мировых экономик

Россия попадет в число десяти ведущих мировых экономик в 2036 году.

Такой прогноз дали аналитики Центра исследований экономики и бизнеса Centre for Economics and Business Research (CEBR).

Они также подсчитали, что в 2022 году показатели мировой экономики впервые превысят отметку 100 триллионов долларов.

В британской компании полагают, что темпы роста экономики России составят примерно 2,4% ежегодно в 2021—2025 годах, 1,6% — в 2025—2030-х и столько же — в 2030—2035 годах.

Кроме того, прогнозируется, что по итогам этого года Россия займет 12-е место в рейтинге крупнейших экономик мира, к 2026-му опустится на 13-ю строчку, а в 2036 году войдет в топ-10.

При этом темпы роста китайской экономики, по мнению аналитиков, будут постепенно замедляться: до 2025 года объем ВВП страны будет расти в среднем на 5,7% в год, в 2025—2030 годах — в среднем на 4,7% ежегодно, а в следующие пять лет— лишь на 3,8% каждый год.

Между тем эксперты считают, что экономика Индии продолжит движение вверх: уже в следующем году она должна опередить Францию, а в 2023 году и Великобританию, заняв шестую строчку мирового рейтинга.

Ранее инвестиционный банкир, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган прокомментировал слова президента Владимира Путина, который заявил, что не вмешивается в работу ЦБ, но поддерживает его жесткую кредитную политику, чтобы финансовая ситуация в России не стала «как в Турции».

В беседе с «Ридусом» Коган пояснил, что в последние месяцы Турции пришлось пережить обвальное падение курса национальной валюты — лиры, галопирующую инфляцию более чем в 20% в годовом выражении и потрясения на фондовом рынке, что вызвало недовольство населения страны, а также иностранных инвесторов.