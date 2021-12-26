В московском ТЦ «Метрополис» объявили эвакуацию

Посетителей московского ТЦ «Метрополис» на Войковской стали эвакуировать из-за угрозы взрыва.

По свидетельству очевидцев, неизвестный мужчина украл духи из магазина косметики, а при задержании стал кричать, что у него при себе бомба.

В доказательство он достал предмет, похожий на гранату, а затем сбежал. Сейчас его ищут. Есть информация, что ему удалось покинуть здания и направиться в сторону метро.

Эвакуацию организовала администрация ТЦ. Посетители и продавцы в панике ринулись к выходу. Некоторые выбегали на улицу без верхней одежды.

В настоящее время торговый центр работает в штатном режиме, пострадавших нет.

