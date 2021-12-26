Названа причина отключения света в подмосковной Дубне

Электроснабжение в подмосковной Дубне было приостановлено из-за аварии на подстанции Залесье-1, принадлежащей Дубнинскому механическому заводу.

По предварительным данным, там загорелись два силовых трансформатора.

Как сообщили в Минэнерго Подмосковья, для устранения последствий на место ЧП были направлены аварийные бригады, оснащенные передвижными электростанциями мощностью 400 кВт и 275 кВт. В ведомстве заверили, что этих мощностей хватит для восстановления электроснабжения жизненно важных объектов города.

Также начались работы по восстановлению повреждений на подстанции Залесье.

На данный момент уже в основном восстановлено электроснабжение в жилых домах и на объектах социальной инфраструктуры. Без света пока остаются три девятиэтажки и ТЦ «Дубна».

«Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время. Ситуация находится на контроле регионального министерства энергетики», — приводит «360» сообщение ведомства.

Одна из местных жительниц сообщила телеканалу, что из-за отсутствия энергии, перестали работать насосы, качающие воду. Таким образом, водоснабжение в домах тоже было нарушено.

Ранее «Ридус» писал о том, что из-за упавшего дерева на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии оборвалась высоковольтная линия электропередачи, в результате чего произошло отключение энергоснабжения в 96 гостиницах горнолыжного курорта и 26 жилых домах.