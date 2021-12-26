В Москве водитель Bentley зарабатывает на авариях с эвакуаторами

Столичные страховые компании обратились в полицию Москвы с коллективной жалобой на владельца элитных автомобилей Евгения Афанасьева, который уже попал в 30 ДТП с подозрительно одинаковым сценарием.

Чаще всего он становится участником очень похожих аварий с грузовиками и эвакуаторами.

Как правило, такое ДТП происходит на кольцевой дороге. Водителя дорогой иномарки неизменно признают пострадавшим и страховая компания выплачивает ему минимум 400 тысяч рублей, а то и около 2 млн рублей. На таких авариях он уже заработал примерно 130 миллионов рублей.

Судя по записи с видеорегистратора, на круговом движении водитель эвакуатора выруливает на соседнюю полосу, однако водитель легкового автомобиля якобы не замечает перестроения и продолжает движение.

В результате виновником ДТП всегда оказывается водитель эвакуатора, а пострадавшим — один и тот же владелец Bentley.

«Нам поступила в мае коллективная жалоба от юридических лиц о проведении проверки в отношении Е. Афанасьева. Однако в июле в возбуждении уголовного дела было отказано, так как отсутствовал состав преступления», — рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Между тем водители грузовиков, попадавшие в ДТП с Bentley, считают себя пострадавшими. Изучив видеозаписи, они с уверенностью называют аварии подставными. По их словам, на кадрах видно, что за секунды до столкновения Афанасьев не тормозил, а прибавил скорость.

Собеседник издания уточнил, что в собственности Афанасьева четыре Bentley. Все они участвовали в упомянутых ДТП. При этом застрахованы они в разных компаниях.

Если в суде все-таки удастся доказать автомобильные подставы, то владельцу элитных авто может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее «Ридус» писал о том, что на федеральной трассе М-4 «Дон» обосновалась группа мошенников, которые сначала подстраивают автомобильные аварии, а затем пытаются навязать свою платную помощь. Об этом сообщил москвич Дмитрий Подадаев в сообществе движения автомобилистов «Синие ведерки».

