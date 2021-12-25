«Газпром» заявил о готовности поставлять в Европу дополнительный объем газа

В рамках долгосрочных контрактов и дешевле спота «Газпром», как и раньше, готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил представитель компании Сергей Куприянов.

Он также назвал беспочвенными и не соответствующими действительности обвинения в адрес «Газпрома» о недостаточных поставках газа на европейский рынок. По его словам, Европа сама создает себе проблемы и ей «лучше посмотреться в зеркало».

Куприянов указал на то, что в этом году «Газпром» поставил в Германию 50,2 млрд кубометров газа, что на 5,3% больше, чем в прошлом. Кроме того, в число стран, поставки российского газа в которые уже превысили прошлогодние показатели, входят Италия, Турция, Болгария, Сербия, Дания, Финляндия и Польша, добавил он.

Представитель «Газпрома» обратил внимание, что в последние дни наблюдается реверс газа из Германии в Польшу и, судя по всему, на Украину в объеме от 3 до 5 миллионов кубометров в сутки. Куприянов считает это не самым рациональным решением, поскольку газ берется из германских подземных хранилищ, а из них уже отобрано 47% голубого топлива при том, что зима только начинается.

Напомним, газ стал дорожать в Европе еще весной, когда его средняя стоимость колебалась в диапазоне 250−300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета цена на газ превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре она подскакивала вдвое, а с поставкой на 27−28 декабря выросла уже почти до 2600 долларов.

В ходе 17-й ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что реверс российского газа из Германии в Польшу и затем, возможно, на Украину может служить причиной дефицита газа и роста цен в Европе. По словам главы государства, на текущей неделе Газпром не бронирует транзитные мощности газопровода «Ямал — Европа», так как покупатели не выставили заявок на покупку.