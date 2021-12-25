Вооруженный мужчина попытался проникнуть в Виндзорский замок

Британская полиция задержала вооруженного мужчину, предпринявшего попытку проникнуть в Виндзорский замок, где в это время королева Великобритании Елизавета II отмечала Рождество.

Задержанным оказался 19-летний мужчина из города Саутгемптон. Его заключили под стражу.

«Мужчина был арестован по подозрению в незаконном проникновении на охраняемый объект и владении боевым оружием», — говорится в сообщении британской полиции.

Уточняется, что молодому человеку не удалось попасть ни в одну из построек резиденции.

В полиции добавили, что членов королевской семьи проинформировали о случившемся.

Из-за пандемии коронавируса Елизавета II второй год подряд празднует Рождество в Виндзоре. Ей пришлось отказаться от традиционной поездки в королевское поместье Сандрингем на востоке Англии. Именно в Виндзорском замке, расположенном примерно в 40 км от Лондона в графстве Беркшир, 95-летняя королева выступила с рождественским телеобращением к нации, сообщает ТАСС.