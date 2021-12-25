Онищенко назвал тех, кому может угрожать омикрон-штамм

Академик РАН Геннадий Онищенко обратил внимание, что каждый новый вариант коронавируса все больше затрагивает детей.

Комментируя вывод британских ученых о том, что иммунная система детей позволяет им лучше взрослых справляться с омикрон-штаммом, эпидемиолог посчитал некорректным утверждение об именно таком взаимодействии «омикрона» с детским организмом.

«Это детализация того, что мы эмпирически наблюдаем в реакции детского организма на любую инфекцию на протяжении всей эволюции», — объяснил Онищенко в беседе с ФАН.

Он отметил, что коронавирус, к сожалению, постоянно мутирует и меняется. «Все его вариации взаимодействуют с людьми и становятся все более нахальными в смысле контагиозности», — подчеркнул ученый.

По его словам, «омикрон» быстрее развивается в человеческом организме, сокращается инкубационный период, число зараженных от одного человека резко увеличилось даже по сравнению с так называемым индийским штаммом.

Собеседник издания добавил, что COVID-19 действительно наиболее опасен для людей пожилого возраста, однако у молодого поколения тоже есть поводы для беспокойства.

Онищенко указал на то, что у старшего поколения уже достаточно изношенный иммунитет из-за накопившихся к 60 годам хронических проблем эндокринного и кардиологического свойства. «При этом каждая вариация коронавируса все больше затрагивает детское население», — подытожил он.

Ранее Онищенко заявил, что нет данных об особой опасности омикрон-штамма.

Он также отметил, что если человек прошел полный курс вакцинации против COVID, а затем вышел погулять, то маска ему не нужна. Также она не требуется, если он сидит один в офисе, однако если в кабинет пришли 20 человек, то ее необходимо надеть.