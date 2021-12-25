Сеть IKEA «обобрала» москвичку на 18 тысяч рублей

Сеть мебельных магазинов IKEA «обобрала» москвичку Дарью Богачкину на 18 тысяч рублей. Женщина сделала онлайн-заказ, он почему-то не сформировался, однако деньги списали.

«Техподдержка на мои обращения долго не отвечала. Дозвониться было невозможно. Они меня просто сбрасывали. Мне ответили лишь после того, как я написала пост в соцсетях. Ответили они, как говорится, на отвали», — рассказала Богачкина в интервью «Ридусу».

Спустя сутки банк вернул оплату, поскольку Дарье удалось добиться от IKEA филиального подтверждения того, что заказа не существует.

«На следующий день меня опять обобрали на ту же сумму. Магазин высказал претензию на то, что банк отменил оплату… Недавно ответила служба обратной связи. Обещали все вернуть в течение 10 дней, а еще предложили купон на тысячу рублей. Но я все равно хочу написать жалобу, ведь ситуация вопиющая», — заключила женщина.