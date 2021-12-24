Олимпийский чемпион по боксу Батыргазиев завоевал пояс IBF International

Победив техническим нокаутом венесуэльца Франклина Манзаниллу, российский боксер Альберт Батыргазиев стал обладателем пояса IBF International в полулегком весе.

В поединке, проходившем на арене УСК «Крылья Советов» в Москве, решающим стал четвертый раунд.

В профессиональной карьере 23-летнего россиянина это уже пятый выигранный бой из пяти. Причем все пять побед одержаны нокаутом.

Его соперником в поединке за пояс IBF International был венесуэльский боксер, который проводил 28-й поединок в карьере. На его счету 20 побед (19 нокаутом) и восемь поражений.

Напомним, в августе этого года Батыргазиев завоевал золотую медаль в весовой категории до 57 кг на Олимпийских играх в Токио, победив в финальном поединке американца Дьюка Рэгана со счетом 3:2.

Кроме того, Батыргазиев является четырехкратным чемпионом России.