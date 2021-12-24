Шварценеггер подарил бездомным ветеранам 25 небольших домов в Лос-Анджелесе
- 24 декабря 2021, 21:56
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Бездомные американские ветераны получили в дар от актера и политика Арнольда Шварценеггера 25 миниатюрных домов в Лос-Анджелесе.
Он сообщил, что пожертвовал деньги на установку этих домов.
«Я отпраздновал Рождество раньше срока. Мне невероятно понравилось проводить время с нашими героями и поприветствовать их в новых домах», — написал Шварценеггер на своей странице в Instagram.
По данным Fox News 11, для постройки этих домов актер пожертвовал 250 тысяч долларов неправительственной организации Village for Vets.
«Это спасение для меня! Он не забыл нас. Не забыл никого!», — цитирует телеканал одного из ветеранов Брюса Генри Купера.
Во время визита Шварценеггера к ветеранам к нему присоединился его сын Патрик. Для ветеранов был устроен барбекю.
Войти через социальные сети: