Шварценеггер подарил бездомным ветеранам 25 небольших домов в Лос-Анджелесе

Бездомные американские ветераны получили в дар от актера и политика Арнольда Шварценеггера 25 миниатюрных домов в Лос-Анджелесе.

Он сообщил, что пожертвовал деньги на установку этих домов.

«Я отпраздновал Рождество раньше срока. Мне невероятно понравилось проводить время с нашими героями и поприветствовать их в новых домах», — написал Шварценеггер на своей странице в Instagram.

По данным Fox News 11, для постройки этих домов актер пожертвовал 250 тысяч долларов неправительственной организации Village for Vets.

«Это спасение для меня! Он не забыл нас. Не забыл никого!», — цитирует телеканал одного из ветеранов Брюса Генри Купера.

Во время визита Шварценеггера к ветеранам к нему присоединился его сын Патрик. Для ветеранов был устроен барбекю.