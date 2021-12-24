Зеленский попал в число тех, кого украинцы считают олигархами

Жителям Украины предложили назвать тех, кто, по их мнению, является олигархом в стране.

По итогам опроса, опубликованного на сайте центра Разумкова, в этот список попали экс-президент Украины Петр Порошенко (89%) и действующий глава государства Владимир Зеленский (55%).

Кроме того, 94% респондентов назвали олигархами бизнесменов Игоря Коломойского и Рината Ахметова.

Более половины опрошенных отнесли к олигархам депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Сергея Левочкина (63%), сопредседателя этой фракции Юрия Бойко (61%) и депутата Рады Вадима Новинского (58%).

Только 21% респондентов считают принятый парламентом закон о «деолигархизации» реальным шагом к преодолению коррупции и уменьшению влияния олигархов в стране. Между тем 33% считают его популистским шагом, а 23% - попыткой Зеленского и его окружения перераспределить собственность в экономике и стать олигархами. Способом борьбы с политической оппозицией назвали его 11% участников опроса.

Как писал ранее «Ридус», кадровые перестановки в партии «Слуга народа» начались после того, как в отставку был отправлен спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, критиковавший закон об олигархах. Документ разработали для того, чтобы урегулировать отношения между крупным бизнесом и госслужащими, отмечал ранее Зеленский.