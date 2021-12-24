ВЦИОМ: уровень доверия Путину среди россиян вырос до 66,9%

Показатель доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину вырос на этой неделе до 66,9%, а уровень одобрения деятельности главы государства составил 65,5%. Таковы данные социологического исследования ВЦИОМ.

С 13 по 19 декабря о своем доверии к президенту заявляли 64,7%. Показатель одобрения его деятельности находился на отметке 60,5%.



«Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 38,8% (+0,5 процентного пункта за неделю) и 31,9% (-0,2 процентного пункта за неделю) соответственно», — указано на сайте ВЦИОМ.



Опрос проводился посредством телефонного интервью. Участие в нем принимали 11,2 тысячи человек. Погрешность составляет 1%.

Напомним, на этой неделе состоялась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. В ней принимали участие 507 журналистов, в том числе представители СМИ-иноагентов.