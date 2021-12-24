«Беспрецедентное решение»: суд оштрафовал Google на 7,2 миллиарда рублей

Суд оштрафовал IT-корпорацию Google на 7,2 миллиарда рублей за неудаление запрещенного в России контента. Напомним, данное правонарушение предполагает штраф в размере от 1/20 до 1/10 годового российского оборота компании.

«О применении практики оборотных штрафов российские власти заявляли давно. Компания Google неоднократно игнорировала постановления российских судов, поэтому и получила столь крупный штраф. Подобное решение в отношении иностранной IT-компании является беспрецедентным, оно было вынесено в России впервые. На мой взгляд, решение это правильное, поскольку государство обязано обеспечивать безопасную онлайн-среду», — прокомментировал в интервью «Ридусу» IT-эксперт Илья Костунов.

«Я думаю, что Google поймет, что наша власть настроена очень серьезно, крепко задумается и начнет выполнять требования российского законодательства. Это коммерческая структура, и она, я уверен, не хочет терять наш рынок, он достаточно привлекателен для Google и других международных цифровых гигантов. Россия совершенно открыта для зарубежных IT-корпораций, но в то же время есть законодательство, которое надо соблюдать», — добавил наш собеседник.

Google систематически игнорирует требования Роскомнадзора о блокировке «запрещенки». В связи с этим компания получила уже 16 штрафов на общую сумму 45,5 миллионов рублей. Из них она оплатила лишь три взыскания на шесть миллионов рублей.



Совокупная выручка Google в 2020 году составила 181,7 миллиарда долларов США. 7,2 миллиарда рублей — это 0,054% от общей выручки корпорации и 8,2% от российской выручки. Отметим, что 7,2 миллиарда — почти годовой бюджет Смоленска.

В России 1 февраля 2021 года вступил в силу закон о самоконтроле соцсетей, согласно которому онлайн-площадки должны самостоятельно выявлять и блокировать опасный контент, в том числе и оскорбительные комментарии.