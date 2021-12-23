Украина планирует резко сократить потребление газа

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшие годы в стране планируется снизить потребление газа на 30−40%.

По его словам, с 2022 года начинает действовать президентская программа термомодернизации.

«Начнем с продуманного утепления и модернизации пяти тысяч многоквартирных домов», — приводит газета «Известия» слова Шмыгаля, сказанные в ходе заседания правительства.

Он также отметил, что с помощью международных партнеров будет повышена энергоэффективность школ, больниц, бюджетных и коммунальных учреждений. Цель этих мер — сокращение потребления газа на 30−40% в последующие годы, добавил премьер.

Шмыгаль выразил уверенность в том, что данные мероприятия, а также повышение собственной добычи газа позволят добиться энергонезависимости Украины.

Ранее в «Нафтогазе Украины» заявили, что газовые месторождения в стране «достаточно истощены» и опустошены на 80%.