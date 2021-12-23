Эксперт: Россия защитит Донбасс в случае нападения украинской армии

Россия не даст в обиду жителей Донбасса, если официальный Киев решит попробовать восстановить контроль над Луганской и Донецкой областями военным путем. Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» член научного совета при Совете безопасности РФ, политолог Андрей Манойло по итогам ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

В ходе пресс-конференции российский лидер отметил, что украинские власти, вероятно, готовят «новую военную операцию против Донбасса», к которой «стоит готовиться». Напомнил Владимир Путин и о непрекращающихся попытках создать на Украине «анти-Россию».

«Почти миллион жителей Донбасса получили гражданство РФ. Разумеется, мы их не бросим, будем защищать, не обращая внимания на возможные санкции со стороны Запада. Президент, выступая на пресс-конференции, дал четко понять, что всех, кто будет участвовать в военной авантюре против ДНР и ЛНР, всех этих бывших командиров националистических батальонов, которые успели сделать карьеру в украинской армии, их всех найдут и привлекут к ответственности», — считает Манойло.

«Действия Запада в случае военной провокации в Донбассе могут быть очень серьезным. Речь идет о финансово-экономических санкциях, и Западу есть на что надавить в данной сфере. Но жизнь женщин и детей Донбасса, безусловно, дороже. А санкции со временем преодолеем», — добавил эксперт.

Ранее политолог Михаил Ковалев заявил в беседе с «Ридусом», что прошедшая сегодня пресс-конференция Путина «получилась, возможно, не самой яркой, но очень насыщенной по содержанию».

«Это разговор не о хайпе, а о сути проблем. Структура хайпа — это когда одна-две мысли становятся главными, а остальные вообще не обсуждаются. Здесь же прозвучало очень много сигналов для самых разных разных экспертов, слоев общества и профессиональных групп, которые нужно оценивать и анализировать в длительной перспективе», — подчеркнул Ковалев.



Пресс-конференция состоялась в московском Манеже. В ней принимали участие 507 журналистов, в том числе представители СМИ-иноагентов.