Путин утвердил пятерых новых членов Общественной палаты

Президент России Владимир Путин назначил новых членов Общественной палаты РФ. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

В Общественную палату вошли пять человек: директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина Олег Аполихин, заместитель директора Ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников, вице-президент компании «Домашний Интерьер» Михаил Кучмент, генеральный директор благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина, а также параспортсмен и блогер Рустам Набиев.

В ходе выборов в Госдуму 11 членов ОП РФ стали депутатами, поэтому вынуждены были покинуть состав Общественной палаты. Ротация шести членов произошла автоматически — по итогам конкурсного отбора кандидатов от НКО, который проводился в 2020 году. Сегодня Владимир Путин назначил еще пятерых членов ОП РФ, которые пришли на замену ушедшим в парламент общественникам, утвержденных главой государства в прошлом году по президентской квоте.