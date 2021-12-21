В рамках ежегодной акции «Елка желаний» президент России Владимир Путин исполнил мечту 14-летнего Марка Кобленева из подмосковного города Бронницы. Мальчик давно хотел хорошую гитару, и теперь его мечта воплотилось в реальность.

Марк учится в восьмом классе. Любимые предметы мальчика — физика, химия и обществознание, а еще он увлекается музыкой. Особенно Марку нравятся песни Владимира Высоцкого.



Исполнение желания началось с приезда в Москву. Марк вместе с мамой Надеждой Викторовной побывал в Академии популярной музыки Игоря Крутого, где ему подарили инструмент и сертификат на курсы по игре на гитаре, которые Марк будет проходить в частной музыкальной школе рядом с домом. Кроме того, заслуженный артист РФ, гитарист, композитор и аранжировщик Виктор Зинчук устроил для Марка мастер-класс, а уже через час мальчику позвонил президент России и спросил, как прошел его день, — указано в пресс-релизе.

Ранее Путин исполнил заветную мечту 13-летней Татьяны Троценко из города Изобильный Ставропольского края. Девочка хотела посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре.



«Елка желаний» — это специальная акция всероссийского проекта «Мечтай со мной», которая приурочена к новогодним праздникам. Ее цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям либо пожилым людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Акция стартовала 15 ноября. Сообщалось, что первый же день приема заявок побил все рекорды: уже к середине дня количество заявок составило более двух тысяч.

