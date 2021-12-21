Сергей Когогин рассказал о планах ОНФ на будущий год

«Общероссийский народный фронт» задал хороший темп работы по мониторингу реализации национальных проектов. Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» генеральный директор ПАО «КамАЗ» сопредседатель Центрального штаба «Народного фронта» Сергей Когогин.

«Мы будем и дальше работать, чтобы нацпроекты достигали своей главной цели — улучшали качество жизни людей, повышали национальное благосостояние России. В частности, продолжит работу тематическая площадка „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“. Она занимается не только поддержкой предпринимателей, но и точечной настройкой нового института самозанятых. В рамках площадки „Безопасные и качественные автомобильные дороги“ продолжит работу Координационный совет, а площадка по экспорту продолжит свою работу по вопросам мер поддержки экспортеров, цифровизации услуг в сфере экспортной деятельности», — рассказал Когогин.

Ранее первый заместитель главы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко предложил переизбрать всех сопредседателей «Общероссийского народного фронта» на новый срок.



«Общероссийский народный фронт сегодня является реально действующим инструментом объективного народного контроля, — отметил Кириенко, выступая на IV съезде „Народного фронта“. — Это возможность для президента как для лидера „Народного фронта“ получить независимую объективную информацию из первых уст, непосредственно от людей, для которых реализуются государственные проекты и программы».