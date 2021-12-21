Путин рассказал о ключевых инициативах ОНФ

Президент России Владимир Путин обратился с приветствием к участникам VI съезда общероссийского общественного движения «Народный фронт „За Россию“» (ОНФ). Он отметил, что за прошедшие десять лет «Народный фронт» «прошёл большой путь, объединив многие авторитетные общественные организации и сотни тысяч неравнодушных людей во всех регионах страны».

«Важно, что вы не только контролируете эффективность работы органов власти всех уровней, честно и откровенно обозначаете проблемы, но и активно включаетесь в их решение в интересах граждан», — подчеркнул Путин.



Глава государства напомнил, что среди ключевых инициатив ОНФ — поддержка волонтёрского движения, организация бесплатного питания для учеников начальных классов и дополнительных выплат врачам, введение института экологических инспекторов.

«Особо отмечу запуск проекта #МыВместе, который служит консолидации общества в борьбе с опасной эпидемией на основе ценностей солидарности и взаимопомощи. И конечно, благодарен вам за кропотливую, неформальную, настойчивую работу с миллионами обращений граждан, поступающих на прямую линию», — указано в телеграмме Владимира Путина.