Собчак ответила бизнесмену, обвинившему ее в разжигании ненависти к цыганам

Предприниматель из Петербурга Сергей Бриз оценил фильм телеведущей Ксении Собчак об инфоцыганах в 100 миллионов рублей.

Именно такую сумму потребовал бизнесмен в качестве компенсации за разжигание ненависти к цыганам.

В фильме Собчак, вышедшем на YouTube, телеведущая выводит на чистую воду многочисленные курсы и марафоны, которые обещают привести к богатству и счастливой личной жизни.

Также Собчак попыталась ответить на вопрос, почему россияне верят людям, которые продают им такие инфопродукты.

Бриз посчитал, что она унизила по национальному признаку более 800 тысяч своих соотечественников, и решил засудить ее.

«В вашем ролике определение „инфоцыгане“ является символом мошенничества и предпринимательской нечистоплотности в сфере обучающих услуг. Тем самым вы оскорбляете целую этническую группу цыган», — заявил он в своем видеообращении.

По его словам в современной России недопустимо клеймить чьей-то национальностью, так как это открытое проявление расизма и ксенофобии.

Он подчеркнул, что использование слова «инфоцыган» грубо нарушает сразу несколько статей Уголовного кодекса, поскольку пробуждает ненависть к целой этнической группе граждан. В этой связи Бриз упомянул Великую Отечественную войну и цыган, которые стали героями Советского Союза.

Бизнесмен потребовал от Собчак публичных извинений и заявил, что этот ролик должен быть удален.

Также он объявил о своем намерении подать на телеведущую иск с требованием взыскать с нее 100 миллионов рублей. Все деньги, полученные по результатам этого судебного процесса, будут перечислены в фонд ФНК российских цыган, пообещал он.

Комментируя обращение Бриза, Собчак отметила у себя в Telegram-канале, что выпуская фильм, она всегда морально готова к тому, что кто-то может обидеться, не понять юмора.

«Мы выпустили „инфоцыган“, 4,5 миллиона просмотров, были готовы к обидам и возмущениям от продавцов воздуха. Но жизнь — штука неожиданная. Разжигание ненависти к цыганам!» — написала журналистка.

По ее словам, Бриз обиделся за весь цыганский род, но термин «инфоцыгане» придумала не она, а предубеждений ни к одной нации у нее нет.

«Цыгане, которые танцевали в нашем ролике, с радостью поддержали эту идею. Резюмирую. По поводу цыган: народ с богатой историей и культурой, уважаю», — заключила Собчак.

Как отмечает «360», ранее телеведущей пришлось отвечать на подобные претензии со стороны психолога Вероники Степановой, раскритиковавшей этот выпуск. Собчак заявила, если она решит когда-нибудь делать какой-то курс, то сделает его качественно и не будет просить советов Степановой.

В беседе с телеканалом артист театра «Ромэн» Григорий Деметр удивился, что в суд решил подать человек, который не является цыганом. При этом он поддержал желание бизнесмена защитить права этой нации.

Деметр отметил, что все сложности у цыган и негативное отношение к ним связаны с тем, что у них нет родины. Музыкант добавил, что Собчак, по его мнению, просто использовала этот термин, не учитывая, что цыгане — это нация.