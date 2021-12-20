Хакеры взломали официальную группу «Яндекс Go» в соцсети «ВКонтакте»

Взломав официальную группу «Яндекс Go» в соцсети «ВКонтакте», злоумышленники разослали подписчикам предложение с призывом принять участие в фейковом конкурсе.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе компании, в сообщениях были ссылки на фишинговые сайты.

В «Яндекс Go» принесли извинения подписчикам группы, подтвердив, что не имеют отношения к этому конкурсу и к этому сообщению.

Кроме того, в компании уточнили, что фейковые сообщения были удалены через две минуты после рассылки.

«Сейчас мы совместно с „ВКонтакте“ предпринимаем дополнительные меры по расследованию этого случая. Пользователям, которые получили такие письма, рекомендуем не переходить по ссылкам из них и ни в коем случае не отвечать на такие письма», — добавил собеседник агентства.

По его словам, аккаунт одного из администраторов группы был взломан подбором пароля или через фишинг, в результате чего уже взломанный аккаунт добавил в группу злоумышленника, который запустил рассылку фишингового сообщения.

Через две минуты компании удалось не только остановить рассылку и удалить все сообщения, но и заблокировать страницы злоумышленников. Всего по ссылке успели перейти 332 человека. Всех их предупредили, что они перешли по фишинговой ссылке. Им были также отправлены рекомендации о смене пароля.

Ранее сообщалось, что в даркнете увеличился спрос на взломанные аккаунты россиян на портале «Госуслуг». Интернет-мошенники переключились со взлома страничек в соцсетях на профили пользователей государственного портала.