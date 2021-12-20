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Фура протаранила в Германии военную колонну США

Георгий Самсонов
Место аварии.

Место аварии.

© Twitter.com

В Баварии произошла крупная авария с участием грузового автомобиля и военных машин США.

Как сообщают местные СМИ, фура врезалась в колонну американской армии. Три машины в итоге загорелись.

В результате ДТП пострадали восемь человек, среди которых есть военнослужащие США. Они госпитализированы.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как на месте происшествия работают пожарные. Машины перекрыли обе полосы движения.


По предварительным данным, произошедшая авария расценивается как несчастный случай, а не попытка диверсии.

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