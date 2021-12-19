Жители Подмосковья пожаловались на нашествие «снежных блох»

Подмосковье подверглось настоящему нашествию «снежных блох». Сугробы под Солнечногорском облюбовали тысячи насекомых, которые активно резвятся на снегу.

Местные жители стали выражать беспокойство по этому поводу.

Научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Вадим Марьинский объяснил, почему эти полностью безобидные существа не блохи и даже не насекомые.

«Во-первых, это совсем не насекомые, хотя это родственники насекомых. Это бескрылые существа, которые относятся к отдельной группе — ногохвостки», — рассказал ученый в беседе с «360».

По его словам, они абсолютно безобидны и для человека, и для домашних животных, и для растений.

Марьинский отметил, что рассмотреть ногохвосток не так-то просто из-за их маленького размера. Он уточнил, что снежными блохами их называют потому, что сзади у них имеется так называемая прыгательная вилка — вырост, которым они отталкиваются и совершают прыжки.

Эксперт также обратил внимание, что ногохвостки встречаются в разные сезоны и в разных местах, но есть виды, которые предпочитают вылезать во время оттепелей на поверхность снега и прыгать. «Они сами при этом темные, и за счет контрастности их хорошо видно», — поделился с телеканалом Марьинский.

Он добавил, что иногда скопления ногохвосток могут достигать больших масштабов, и такое зрелище выглядит немного пугающе. Однако бояться их не стоит, поскольку эти существа не причиняют никому вреда, заключил он.

Ранее «Ридус» писал о том, что 18 февраля 2017 года на Мценский район Орловской области настоящее нашествие совершили полчища насекомых, напоминающих «снежных блох».

