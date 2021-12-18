В Барселоне прошла акция протеста против обучения на испанском языке

Тысячи жители Барселоны вышли на улицы города в знак протеста против судебного решения об обязательном 25-процентном обучении на испанском языке в учебных заведениях Каталонии.

В акции под лозунгом «Сейчас и всегда, школа на каталанском» приняли участие 35 тысяч человек.

Завершилась манифестация перед Высшим судом Каталонии, который вынес вызвавшее недовольство народа решение еще в 2020 году. Однако в силу оно вступило только после того, как Верховный суд Испании отверг апелляцию правительства Каталонии.

Между тем советник по образованию женералитета Жозеп Гонсалес-Камбрай призвал учебные заведения не менять свои программы. После этого в муниципалитете Канет-де-Мар поступил иск с требованием выполнять судебные решения. Его подали родители пятилетнего ребенка, в адрес которых начали поступать угрозы, сообщает «РИА Новости».

Флаги Испании и Каталонии © pixabay.com

Ранее стало известно, что 23 сентября итальянские правоохранители арестовали в области Сардиния бывшего главу Каталонии Карлоса Пучдемона. Политик скрывался от испанского правосудия с осени 2017 года. Он приехал из Брюсселя в Италию, чтобы встретиться с представителями властей Сардинии и каталонским уполномоченным по правам человека.

Напомним, 27 октября 2017 года парламент Каталонии большинством голосов утвердил резолюцию о провозглашении независимости от Испании. В поддержку документа высказались 72 депутата, против выступили десять парламентариев, еще двое воздержались от голосования.

До этого, 1 октября 2017-го, в Каталонии состоялся референдум о независимости, за которую проголосовали 90,18% избирателей при явке 43,03%.