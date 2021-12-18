Влетевший во двор жилого дома автобус попал на видео

Во двор жилого дома в Саратове на полной скорости влетел междугородний автобус, следовавший из Жирновска Волгоградской области.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, он пробил ограждение и снес припаркованные автомобили.

Как уточняет «Подъём», автобус чудом не задел расположенную поблизости детскую площадку.

Повезло и местному жителю, который в момент ДТП шел с лопатой рядом с парковкой и смог вовремя отскочить в сторону.

По данным издания, пострадали семь пассажиров и водитель автобуса. Они госпитализированы.

В министерстве транспорта сообщили, что выполнявшийся автобусом рейс не был регулярным и, согласно установленным маршрутам, водитель не должен был ехать через этот район города.

Между тем жильцы дома, у которого произошла авария, уже не первый год просят местные власти возвести бетонный забор, чтобы отгородить двор от проезжей части, а также перенести детскую площадку подальше от дороги. Однако администрация Саратова предложила жителям самостоятельно решить эту проблему, пишет паблик.

Ранее стало известно, что утром 18 декабря микроавтобус «Мерседес» с ехавшими на соревнования детьми попал в ДТП под Ярославлем: у следовавшего впереди грузовика отцепился прицеп, и по дороге рассыпались бревна. Наехав на выпавшее из прицепа бревно, автобус завалился на бок. В результате находившиеся в «Мерседесе» 14 детей в возрасте от 10 до 12 лет были доставлены в больницу. Водитель автобуса получил перелом руки.