Москвичей предупредили об «ультраполярном вторжении» и низком давлении

Рекордные морозы ожидаются в столице, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, Москву накроет очередной поток холодного воздуха со стороны Северного Ледовитого океана. Он также предупредил, что обильный снегопад может привести к пробкам на дорогах.

«С северной стороны через центр европейской части России будет идти быстрый „ныряющий“ циклон. Он так называется, потому что резко меняет направление движения», — пояснил Леус в беседе с НСН.

Он уточнил, что сначала ожидаются сильный ветер и метели, а затем резко похолодает.

«Будет поступать очень холодный воздух из акватории Карского моря. Произойдет так называемое ультраполярное вторжение», — объяснил синоптик.

По его прогнозам, уже в ночь на 21 декабря в столице будет побит температурный рекорд этой зимы, который составил минус 17 градусов. Леус предположил, что температура воздуха будет ниже нормы на 10−12 градусов. «Возможно, этот период продлится около пяти дней, а может, и больше», — заключил он.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в беседе с «РИА Новости», что из-за влияния циклона 19 декабря в Москве ожидается низкое атмосферное давление — до 726−728 мм ртутного столба. По оценке специалиста, 20 декабря показатели немного повысятся и составят 730−731 мм.

Вильфанд также отметил, что к вечеру воскресенья столбики термометров опустятся до минус 13−16 градусов. Кроме того в столице пройдет снег, местами сильный, а в ночь на понедельник прогнозируется метель.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов предупредил москвичей о приближении 30-градусных морозов. Крепкие заморозки возможны в столице 22 и 23 декабря.