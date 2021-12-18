Судья Юлия Сафина скончалась от последствий COVID-19

От последствий коронавируса умерла федеральный судья Басманного суда Москвы Юлия Сафина.

Как сообщил ТАСС источник из ее окружения, она скончалась несколько дней назад на 45-м году жизни.

Уточняется, что причиной смерти стали осложнения после перенесенного COVID-19.

Сафина председательствовала на судебных заседаниях по избранию и продлению меры пресечения бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну, экс-губернаторам Кировской области Леониду Маркелову и Никите Белых, а также основателю фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви.

По информации «РЕН ТВ», Сафина также избирала и продлевала меры пресечения сенатору Рауфу Арашукову и полицейским по делу журналиста Ивана Голунова.



Телеканал отмечает, что в мае Сафину лишили статуса судьи, но она обжаловала это решение, после чего ее вернули к работе. В последнее время Сафина рассматривала только дела об административных нарушениях, а свое последнее судебное заседание она провела в сентябре.

