Экономист спрогнозировал подорожание кредитов после роста ключевой ставки

Повышение ключевой ставки Центробанком приведет к подорожанию кредитов, считает эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев.

Он отметил, что такая мера не поможет в борьбе с инфляцией.

Ранее стало известно, что ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5% годовых.

«Естественно, повысится кредит потребительский, причем повысится достаточно серьезно. Повысятся все ставки, которые имеют отношение к кредиту», — сказал эксперт в беседе с «360».

Он подчеркнул, что подорожает ипотека, и немного повысятся ставки по депозитам.

Беляев также заявил, что повышенная до 8,5% ключевая ставка затрудняет практически до запретительного уровня работу промышленных предприятий и компаний из сферы услуг.

Центробанк © Гавриил Григоров/ТАСС

По его словам, на некоторое время придется отложить планы по созданию рабочих мест и повышению зарплат, а также подождать с развитием экономики и наполнением бюджета.

Экономист объяснил, что инфляция, с которой пытается бороться Центробанк, носит в России немонетарный характер. «У нас корни инфляции кроются не в кредитно-денежной сфере, а в сфере организации торговли, других отраслей, где крупные компании диктуют свою волю и свое представление о ценах», — отметил Беляев в интервью изданию.

Ранее руководитель аналитического управления ГК «ФИНАМ» Михаил Аристакесян заявил в беседе с «Ридусом», что Центробанку поручено бороться с инфляцией, а иных способов повлиять на ситуацию у российских властей практически нет.

