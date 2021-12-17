Госпогранслужбу Украины удивила продажа билетов на концерт Шуфутинского

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко выразил свое удивление по поводу того, что в Киеве продолжают продавать билеты на концерт российского певца Михаила Шуфутинского.

Мероприятие запланировано на 8 марта, а в интернете билеты на концерт стоят от 590 до 6000 гривен (от 22 до 220 долларов).

При этом Демченко ранее заявил, что Шуфутинского на Украину не пустят из-за его поездок в Крым.

«В случае с Шуфутинским, его частым незаконным посещением Крыма, позицией о дальнейших поездках туда удивляет, что организаторы, вероятно, зная о его нарушении украинских законов и хорошо понимая, что из-за этого концерт может не состояться, продолжают анонсировать выступление и продавать людям билеты», — цитирует Демченко «Украинская правда».

По его словам, пограничники имеют достаточно оснований для отказа во въезде Шуфутинскому. Он также предупредил, что в случае приезда певца его не пустят на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что Госпогранслужба Украины не впустила в страну очередную российскую певицу и организатора ее выступлений. Кроме того, обоим на три года запретили въезд на Украину «из-за незаконного посещения Крыма». Артистка и организатор концертов прилетели в Киев рейсом из Стамбула. Речь идет о певице Марии Гусаровой, она же Mary Gu.

Напомним, по инициативе СБУ украинский Минкульт заносит в черные списки артистов и общественных деятелей, «угрожающих нацбезопасности Украины». Недавно этот список пополнили Филипп Киркоров и Максим Галкин.

Кроме того, запрет на въезд в страну автоматически получают все, кто после вхождения Крыма в состав России приезжал на полуостров не через Украину. Для их выявления Госпогранслужба ведет мониторинг соцсетей.