«Навязывают товары и услуги»: алгоритмы подозревают в агрессивной рекламе

Рекомендательные алгоритмы, которые активно используют онлайн-платформами, являются разновидностью рекламы. Такого мнения придерживаются 79% представителей рекламной индустрии, следует из опроса, проведенного исследовательским центром Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Две трети респондентов считают, что алгоритмы в основном используются для навязывания какого-либо товара или услуги. При этом каждый десятый уверен, что лично на него подобные технологии не действуют. Почти четверть опрошенных утверждает, что в рекомендательных системах особо не разбираются.

«Процент тех, кто знает о том, что такое рекомендательные алгоритмы, примерно одинаков как среди массовой аудитории, так и в профессиональных сообществах, опрошенных АКАРом. Результаты исследований подтверждают, что сегодня все, что связано с работой рекомендательных систем, находится в центре внимания активных пользователей интернета, к которым сегодня можно причислить большую часть населения России», — прокомментировал директор АКАР Валентин Смоляков.

Почти все опрошенные (95,5%) замечают, что после просмотра того или иного контента алгоритмы рекомендуют им все больше аналогичного материала. 77,4% пользователей хотели бы иметь возможность отключать рекомендательные сервисы.

Ранее Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) провел похожее социологическое исследование. Согласно данным РОЦИТ, 77,5% русскоязычных интернет-пользователей полагают, что рекомендательные алгоритмы — обычная реклама.

